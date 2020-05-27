Программа медгарантий: правительство согласовало финансирование двух столичных медучреждений

Новости Украины:Кабмин поддержал проект акта, который позволяет финансирование двух киевских заведений здравоохранения через программу медгарантий.

Кабинет министров Украины поддержал проект акта, который позволяет финансирование двух киевских заведений здравоохранения через программу медгарантий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Проектом акта предлагается позволить финансирование через программу медгарантий двум учреждениям здравоохранения в Киеве, предоставляющих высокоспециализированную медпомощь, но которые не были преобразованы и автоминизированы (ведь только автоминизированные медучреждения могут заключить договор с НСЗУ - ред.). И сейчас не могут работать по программе медгарантий", - сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, в перечень этих медучреждений вошли Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

"Исключение применяется до 31 декабря 2020 года, а после КГГА поручается превратить эти заведения в коммунальные некоммерческие предприятия", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, что правительство дополнило перечень медучреждений, работающих с пациентами с COVID-19.