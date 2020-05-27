Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Кличко вернули чемпионские пояса
Кличко вернули чемпионские пояса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Программа медгарантий: правительство согласовало финансирование двух столичных медучреждений

Программа медгарантий: правительство согласовало финансирование двух столичных медучреждений
14:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кабмин поддержал проект акта, который позволяет финансирование двух киевских заведений здравоохранения через программу медгарантий.

Кабинет министров Украины поддержал проект акта, который позволяет финансирование двух киевских заведений здравоохранения через программу медгарантий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Проектом акта предлагается позволить финансирование через программу медгарантий двум учреждениям здравоохранения в Киеве, предоставляющих высокоспециализированную медпомощь, но которые не были преобразованы и автоминизированы (ведь только автоминизированные медучреждения могут заключить договор с НСЗУ - ред.). И сейчас не могут работать по программе медгарантий", - сообщил глава Минздрава Максим Степанов. 

Разумков признал проблемы с законом о языках

Так, в перечень этих медучреждений вошли Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

"Исключение применяется до 31 декабря 2020 года, а после КГГА поручается превратить эти заведения в коммунальные некоммерческие предприятия", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, что правительство дополнило перечень медучреждений, работающих с пациентами с COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Медицина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
03 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
04 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро
В Киеве в час пик будут ограничивать вход в метро
В Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы
Киев открывает ТРЦ и отели: Кличко назвал дату
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь