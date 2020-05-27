Разумков признал проблемы с законом о языках

Новости Украины:Спикер Рады Дмитрий Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в закон о языке необходимо вносить изменения.

В интервью "Главкому", отвечая на вопрос надо ли менять закон о языке, Разумков сказал: "Думаю, да".

Он также отметил, что во фракции "Слуга народа" отношение к языковому закону "достаточно разнообразное".

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков…", - сказал он.

"От слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию… Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции…", - сказал Разумков.

Спикер считает, что в законе о языке, положения которого будут вступать в действие постепенно, есть позиции, которые будут в обществе восприниматься позитивно, а есть и те, к которым будет негативное отношение.

"И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как позитивно или негативно будут восприняты его слова относительно языке, а понимать – объединяет это украинское общество или нет", - подчеркнул Разумков.