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В Кабмине хотят законодательно закрепить обмен информацией о гражданах, пересекающих границу

В Кабмине хотят законодательно закрепить обмен информацией о гражданах, пересекающих границу
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:Кабмин инициирует внесение изменения в статью 19 Закона Украины, относительно получения информации о лицах, которые пересекали государственную границу. 

Правительство инициирует внесение изменения в статью 19 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украиныˮ относительно получения информации о лицах, которые пересекали государственную границу Украины. 

Об этом сообщает корреспондент.

Соответствующий законопроект утвержден на заседании Кабинета министров 27 мая и будет передан на рассмотрение парламента.

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В частности, проектом предусматривается создание условий для определения механизма обмена информацией между Министерством социальной политики и Государственной пограничной службой «с целью осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение государственных выплат, а также выявления возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, что приводит к нецелевому использованию бюджетных средств на указанные цели».

Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормативно-правовые акты не обеспечивают автоматизированный обмен информацией между госструктурами, поэтому это затрудняет получение сведений, необходимых для определения права граждан на назначение или получение государственных выплат.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Украина, Кабмин, Информация.
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