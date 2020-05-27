В Кабмине хотят законодательно закрепить обмен информацией о гражданах, пересекающих границу

Новости Украины:Кабмин инициирует внесение изменения в статью 19 Закона Украины, относительно получения информации о лицах, которые пересекали государственную границу.

Правительство инициирует внесение изменения в статью 19 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украиныˮ относительно получения информации о лицах, которые пересекали государственную границу Украины.

Об этом сообщает корреспондент.

Соответствующий законопроект утвержден на заседании Кабинета министров 27 мая и будет передан на рассмотрение парламента.

В частности, проектом предусматривается создание условий для определения механизма обмена информацией между Министерством социальной политики и Государственной пограничной службой «с целью осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение государственных выплат, а также выявления возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, что приводит к нецелевому использованию бюджетных средств на указанные цели».

Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормативно-правовые акты не обеспечивают автоматизированный обмен информацией между госструктурами, поэтому это затрудняет получение сведений, необходимых для определения права граждан на назначение или получение государственных выплат.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.