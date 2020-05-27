Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
Степанов сообщил, когда Украина может возобновить авиасообщение
Степанов сообщил, когда Украина может возобновить авиасообщение
Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?
Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Кулеба еще до окончания карантина совершит визит в Венгрию

Кулеба еще до окончания карантина совершит визит в Венгрию
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая совершит визит в Венгрию, где проведет встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует осуществить визит в Венгрию в конце мая.

Об этом сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

Как сообщил источник, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагал провести встречу в Ужгороде, но глава МИД Украины предложил встретиться в Будапеште. Визит должен состояться 28 или 29 мая.

”Состоится поездка на машине”, - сообщил источник.

Детали визита согласовываются.

Как сообщалось, 14 апреля Кулеба и Сийярто во время телефонного разговора обсудили противодействие пандемии коронавируса. Они обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии.

Особое внимание главы МИД уделили перспективам экономического сотрудничества Украины и Венгрии. Собеседники согласились развивать экономическое сотрудничество, несмотря на пандемию.

Справка. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положений закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут обучаться в начальной школе; в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9-м классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Карантин, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
03 Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
04 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь