Кулеба еще до окончания карантина совершит визит в Венгрию

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая совершит визит в Венгрию, где проведет встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует осуществить визит в Венгрию в конце мая.

Об этом сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

Как сообщил источник, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагал провести встречу в Ужгороде, но глава МИД Украины предложил встретиться в Будапеште. Визит должен состояться 28 или 29 мая.

”Состоится поездка на машине”, - сообщил источник.

Детали визита согласовываются.

Как сообщалось, 14 апреля Кулеба и Сийярто во время телефонного разговора обсудили противодействие пандемии коронавируса. Они обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии.

Особое внимание главы МИД уделили перспективам экономического сотрудничества Украины и Венгрии. Собеседники согласились развивать экономическое сотрудничество, несмотря на пандемию.

Справка. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положений закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут обучаться в начальной школе; в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9-м классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.