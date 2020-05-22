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Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России

Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море.

Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в деле о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года Евгений Енин подписал меморандум Украины, который будет передан в Международный трибунал по морскому праву.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этом процессе, - мы хотим только одного - справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств", - сказал на онлайн брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, комментируя подписание Ениным данного меморандума.

Глава МИД подчеркнул, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.

"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что агрессия РФ против Украины имеет очень много измерений.

"И мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность Российской Федерации за все, что она сделала против Украины", - подчеркнул он.

Также он обратил внимание на то, что предыдущая команда МИД достигла "выдающегося успеха в виде решения о временных мерах в этом деле".

"Россия была обязана безотлагательно отпустить и обеспечить возвращение под контроль Украины трех кораблей: "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - добавил министр.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

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17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

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Россия, Дмитрий Кулеба, Международный морской трибунал ООН.
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