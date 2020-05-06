Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности

Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
23:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионов.

Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность перенести свои производственные мощности из других регионов для оптимизации цепей поставок.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не для дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - отметил глава МИД.

Также Кулеба уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США и отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности. Он предложил американскому коллеге обсудить перспективные проекты сотрудничества на очередном заседании украинско-американской Комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.

Президент ответил на петицию об увольнении Ермака

В свою очередь, Помпео заверил в " непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили процесс реформ в Украине и проекты и программы, поддерживаемые правительством США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, МИД, Дмитрий Кулеба, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение
03 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
04 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
05 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гостаможня: Украина с начала года увеличила импорт курятины в полтора раза
Гостаможня: Украина увеличила импорт курятины в 1,5 раза
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Дядя Жора попал в больницу: подробности
Дядя Жора попал в больницу: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь