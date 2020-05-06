Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности

Новости Украины:Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионов.

Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность перенести свои производственные мощности из других регионов для оптимизации цепей поставок.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не для дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - отметил глава МИД.

Также Кулеба уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США и отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности. Он предложил американскому коллеге обсудить перспективные проекты сотрудничества на очередном заседании украинско-американской Комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.

В свою очередь, Помпео заверил в " непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили процесс реформ в Украине и проекты и программы, поддерживаемые правительством США.