Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая
Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая
Президент: мы должны выходить из карантина поэтапно и дисциплинированно (Видео)
Зеленский: мы должны выходить из карантина поэтапно и дисциплинированно
Беллью рассказал о силе удара Усика
Беллью рассказал о силе удара Усика
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Президент ответил на петицию об увольнении Ермака

Президент ответил на петицию об увольнении Ермака
21:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требуют уволить и привлечь к ответственности главу Андрея Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требуют уволить и привлечь к ответственности главу Офиса Президента Андрея Ермака. Зеленский отметил, что Ермак придерживается норм Конституции.

Так, соответствующая петиция была размещена 1 апреля и набрала необходимые 25 тыс. голосов.

"Согласно Положению об Офисе Президента Украины, утвержденному Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 436, руководитель Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины", — написал глава государства.

Президент: мы должны выходить из карантина поэтапно и дисциплинированно (Видео)

Отметим, что среди причин для увольнения Ермака с должности главы ОП автор петиции называет подписание им 11 марта протокола заседания ТКГ в Минске, согласно которому планировалось создание так называемого Консультативного совета.

Однако Зеленский отметил, что подписание протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014 — 2015 годах договоренностей.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины „О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентировано законодательством", — ответил глава государства.

ОП: Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19

Он также отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске, чтобы оценить состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже с его участием как представителя Украины на переговорах политических советников глав государств и правительств стран — участниц этого формата (Украина, Германия, Франция и Россия).

Автор петиции также отмечал, что Ермак может быть причастен к незаконной деятельности, а именно "торговли государственными должностями".

"Что касается высказываний относительно Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", — ответил на это Президент.

Как сообщалось, 29 марта Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом — Денисом, распространенным нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом. 

Стратегическое партнерство Украины и США: Кулеба провел телефонный разговор с Помпео

Ранее в тот же день нардеп обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых присутствует якобы брат Ермака. На видео плохо слышно, что говорят собеседники.

Позже стало известно, что производство сначала открыли в САП, а после ГБР — начало расследование по факту данного дела.

23 апреля стало известно, что САП квалифицировала дело о распространении видеозаписей как "мошенничество" и передала в подследственность Нацполиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Президент, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение
03 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
04 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
05 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гостаможня: Украина с начала года увеличила импорт курятины в полтора раза
Гостаможня: Украина увеличила импорт курятины в 1,5 раза
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция
Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь