ОП: Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19

Новости Украины:Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Такое предложение глава Государства Катар сделал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду.

Собеседники обсудили ситуацию с распространением пандемии Covid-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению коронавируса.

Глава Украинского государства поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и выразил благодарность катарским партнерам за содействие в возвращении украинских граждан домой и за эффективное взаимодействие между авиационными компаниями обеих стран.