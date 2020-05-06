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ОП: Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19

ОП: Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Такое предложение глава Государства Катар сделал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду.

Собеседники обсудили ситуацию с распространением пандемии Covid-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению коронавируса.

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Глава Украинского государства поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и выразил благодарность катарским партнерам за содействие в возвращении украинских граждан домой и за эффективное взаимодействие между авиационными компаниями обеих стран.

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Украина, тесты, Коронавирус, ОП.
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