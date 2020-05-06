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Стратегическое партнерство Украины и США: Кулеба провел телефонный разговор с Помпео

Стратегическое партнерство Украины и США: Кулеба провел телефонный разговор с Помпео
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины:Украина обсудила с США стратегическое сотрудничество.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого участники обсудили развитие стратегического партнерства двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления настоящей дружбы украинского и американского народов", - отметил Кулеба.

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Глава МИД Украины уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США, важность которого во времена пандемии приобретает особое значение. Он отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Чиновник заверил Государственного секретаря США в том, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.

Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.

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Отдельное внимание собеседники уделили итогам видеоконференции глав МИД в нормандском формате, которая состоялась 30 апреля. Они отметили важную роль ФРГ и Франции в содействии участии России в диалоге и выполнении ею своих обязательств.

Помпео заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники уделили внимание процессу реформ в Украине, включая проекты и программы, которые поддерживаются правительством США. Глава МИД проинформировал Государственного секретаря о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настроенность на принятие банковского закона.

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Украина, США, МИД, Сотрудничество.
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