Президент: мы должны выходить из карантина поэтапно и дисциплинированно (Видео)

Новости Украины:Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

"Каждый день количество людей, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет.

Это положительная тенденция, которая добавляется оптимизма.

В то же время, если мы хотим всё это сохранить, мы не должны расслабляться, и должны выходить из карантина дисциплинированно и в соответствии с поэтапным планом", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский напомнил, что первое смягчение карантина произойдет через 5 дней.