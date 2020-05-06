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Среда, 06.05.2020
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Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса
Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса
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Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса

Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса
19:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине разработали специальные правила для заведений питания для снижения рисков распространением коронавируса.

В Украине разработали методические рекомендации для для food-бизнеса по предотвращению распространения COVID-19 на производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Специалистами Минэкономики и Госпродпотребслужбы с привлечением представителей бизнеса были разработаны Методические рекомендации по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, на мощностях по выращиванию, содержанию, убою, переработке и обращению животных и производства пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно

Отмечается, что соответствующий документ основывается на рекомендациях ВОЗ "COVID-19 и безопасность пищевых продуктов: Руководство для пищевых предприятий" и призван предоставить производителям и операторам рынка больше информации об их возможных действий в условиях распространения COVID-19.

В частности, Методические рекомендации содержат:

  • информацию о болезни COVID-19;

  • симптомы и пути инфицирования

  • гигиену, профилактические санитарные и противоэпидемические мероприятия;

  • порядок осуществления мероприятий по недопущению нарушений в работе и/или временной остановки производственных мощностей;

  • дополнительные меры для поддержания целостности пищевых цепей и обеспечения бесперебойного снабжения безопасных пищевых продуктов конечным потребителям;

  • образец декларации, заполнение которой является обязательным для попадания на территорию оператора мощности;

  • ориентировочный перечень мер по обеспечению биологической безопасности и прочее.

Минэкономики: в Украине уже открылись более половины продовольственных рынков 

Как сообщалось, украинские предприниматели должны сосредоточить свои усилия именно на восстановлении и запуске работы почти заново. Поэтому, Минэкономики поддерживает продление моратория на проверки.

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Украина, Еда, Карантин, Коронавирус.
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