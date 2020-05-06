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Среда, 06.05.2020
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Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая
Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая
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Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая

Коронавирусная эвакуация украинцев: МАУ совершит спецрейс из Бангкока 13 мая
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Авиакомпания МАУ планирует осуществить спецрейс по маршруту Бангкок-Киев 13 мая для эвакуации украинских граждан.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит спецрейс по маршруту Бангкок-Киев 13 мая для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

"По результатам проведенного посольством 3-4 мая опроса сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми" города Бангкок 13 мая в 10:55", - говорится в посте.

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Отмечается, что билеты на спецрейс можно приобрести на сайте авиакомпании.

Диппредставительство также подчеркивает, что не формирует списки пассажиров на спецрейс - вылететь им смогут только те граждане, которые приобретут билет. Но рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с островов Пхукет, Самуи или Пханган, Патаи, дипломаты готовы предоставить дополнительно.

"Напоминаем, что все граждане, которые планируют въехать в Украину и дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома", могут проходить 14-дневную самоизоляцию по месту жительства", - отметили в посольстве.

Граждане, которые не дают согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома", подлежат госпитализации в определенные учреждения обсервации на такой же период. Их после приобретения билета на рейс МАУ PS1172 просят немедленно проинформировать об этом посольство.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время, с 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыты 19 пунктов пропуска.

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МАУ, Эвакуация, Карантин, Коронавирус, Украиан.
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