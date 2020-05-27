В Минобразования зассказали, от чего зависят условия нового учебного года

Новости Украины:В Укарине элементы технологий дистанционного обучения, которыми овладели учителя и ученики, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса.

Элементы технологий дистанционного обучения, которыми овладели учителя и ученики во время карантина, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге 27 мая после заседания правительства.

"Условия нового учебного года зависят, разумеется, от эпидемиологической ситуации. Конечно, живое общение, эмоции не сможет заменить дистанционное обучение. Ученики вернутся в классы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, но элемент технологий дистанционного обучения, новые методы, новые инструменты, которыми овладели учителя, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса", - сказала Мандзий.

Она также отметила, что МОН должно быть готово к любым вызовам, "поэтому финализируем платформу для дистанционного обучения и обновляем подходы в целом к обучению".

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 27 мая в Украине - 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. В общей сложности заболели 1595 детей и 4241 медик. За сутки зафиксирован 321 новый случай.