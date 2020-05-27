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Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19

Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:С прошлой пятницы, по результатам проведенных тестов, подтверждено шесть новых случаев.

На сегодняшний день в Государственной пограничной службе Украины зафиксировано 43 случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих и сотрудников.

"С прошлой пятницы, по результатам проведенных тестов, подтверждено шесть новых случаев, два из них - вчера", – сообщается на сайте ГПСУ.

В ГПСУ добавляют, что из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, выздоровели 16, еще 27 человек продолжают лечиться: 6 - стационарно, 21 - амбулаторно.

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В ведомстве отмечают, что под контролем медиков находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции или в обсерваторах.

Как сообщалось ранее, в ВСУ зафиксировали третий летальный случай от COVID-19.

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Украина, ГПСУ, Коронавирус.
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