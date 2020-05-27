В Украине увеличился поток пассажиров через границу, до 20 тыс человек в сутки

Новости Украины:Пассажиропоток через государственную границу вырос в среднем с 15 до 20 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины.

За последнее время пассажиропоток через государственную границу вырос в среднем с 15 до 20 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

"Пассажиропоток через государственную границу вырос в среднем с 15 до 20 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины. Вчера пограничники вообще оформили 19 500 граждан", говорится в сообщении.

Также в ГНСУ отметили, что за прошедшие сутки во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили троих нарушителей карантина. Наши соотечественники планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции. Сейчас сотрудники Национальной полиции в отношении нарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, в пункте пропуска «Могилев - Подольский» пограничники обнаружили гражданина Украины, который, по его словам, не имел возможности установить мобильное приложение «Дій вдома» и отказался от предложенной медиками обсервации. При этом человек, возвращаясь из Молдовы в Украину, провоцируя пограничный наряд, попытался самостоятельно выехать за пределы пункта пропуска. За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих Госпогранслужбы, пограничники привлекли нарушителя к административной ответственности и передали сотрудникам Нацполиции.