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COVID-19 в Украине: Шмыгаль рассказал о технологии расчета тестирований

COVID-19 в Украине: Шмыгаль рассказал о технологии расчета тестирований
18:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Украины:Для ведения статистики больных коронавирусом в Украине рассчитывают только результаты ПЦР-тестирования.

В Украине для ведения статистики больных коронавирусом рассчитывают только результаты ПЦР-тестирования.

Об этом сообщил на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина имеет свою методку расчета тестирований. Мы считаем только ПЦР-тестирование, мы не учитываем ни быстрые тесты, ни ИФА-тестирования. Мы считаем только те тесты, которые дают высокую вероятность результата, то есть ПЦР-тесты", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, если бы Украина учитывала каждый результат быстрого теста и ИФА-теста, то "мы не только на одну запятую, мы бы на две запятые передвинулись".

Как сообщалось, в Украине планируют провести медицинское социсследование с помощью 10 тыс. ИФА-тестов на обнаружение коронавируса, чтобы увидеть реальную ситуацию, которая есть в стране.

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Украина, Карантин, Тестирование, Коронавирус.
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