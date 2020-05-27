Степанов: в июне начнутся медицинские закупки для Украины

Новости Украины:В Украине в июне закончатся все процедуры и Минздрав начнет перечислять средства международным организациям, чтобы те начали медицинские закупки.

В июне закончатся все процедуры и Минздрав начнет перечислять средства международным организациям, чтобы те начали медицинские закупки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Аппарат ВР.

"Комитет рассмотрел вопрос о мерах, предпринимаемых Минздравом для ускорения начала проведения централизованных государственных закупок лекарственных средств и медицинских товаров за средства государственного бюджета в 2020 году", - говорится в сообщении.

Так, при обсуждении вопроса нардепы отметили, что по информации пациентских организаций пациенты с большинством болезней осенью будут иметь проблемы с лекарствами, поскольку препаратов осталось лишь на три месяца, а соответствующие закупки еще не начались, несмотря на увеличение финансирования, предусмотренного в государственном бюджете.

"Потребности на 2020 год уже утверждены и закупки будут происходить по двум направлениям: через ГП "Укрмедпостач" и международные организации. Сейчас получаем лекарственные средства за 2018-2019 годы", - уточнил Степанов.

Также он надеется, что впервые за последние годы вся поставка, в том числе 2020 года, будет сделана до конца года, даже несмотря на то, что в первом квартале закупки не проводились.

"В течение июня закончим все процедуры и начнем перечислять средства международным организациям, чтобы они начали закупки", - добавил министр.

Кроме того, он добавил, что пока нет единой системы учета остатков лекарственных средств и наличия их в больницах, однако, заверил, Министерство быстро это сделает.

Как сообщалось, Министерство финансов согласовало паспорт бюджетной программы, которая позволяет ГП "Медицинские закупки Украины" начать закупку лекарственных средств за средства государственного бюджета 2020 года.