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ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам

ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
23:35 Ср, 27 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ГБР вызывает Порошенко на два допроса 29 мая - по делам "пленок Деркача" и картин.

Госбюро расследований вызывает на допрос пятого президента Петра Порошенко на 29 мая в рамках расследования двух уголовных производств.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

"В связи с неявкой 26.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается Государственным бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 29 мая 2020 года в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Порошенко также вызывают в ГБР на 12:00 на 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам.

В ведомстве сообщили, что для этого Порошенко необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, дом. 15, каб. 510, м. Киев, и подчеркнули, что явка обязательна.

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Как сообщалось, в Государственном бюро расследований заявили, что прибыли в Музей Ивана Гончара, где выставил свою коллекцию картин пятый президент Петр Порошенко, чтобы вручить ему повестку. Там отметили, что Порошенко неоднократно сообщалось о вызове на допрос в ГБР, но он ни разу не появился.

Когда же из СМИ стало известно, что он находится в Музее Гончара, сотрудники ГБР отправились туда с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий.

В ведомстве заверили, что их работники действовали в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом

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В свою очередь в заявлении, обнародованном на странице музея в Facebook, указано, что "представители Государственного бюро расследований проникли в Музей Ивана Гончара без судебного решения и без согласия директора музея, что является правовым унижением и вандализмом со стороны правоохранительных органов".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении аудиоматериалов, обнародованных Деркачом.

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Петр Порошенко, ГБР, Пленки Деркача.
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