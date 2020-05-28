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Джемилев о "деле" против него в оккупированном Крыму: Пойдем в ЕСПЧ

Джемилев о "деле" против него в оккупированном Крыму: Пойдем в ЕСПЧ
00:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Джемилев прокомментировал завершение расследования против него в оккупированном Крыму.

Лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева интересуют "задействованные лица" в "уголовном деле", которое открыли против него российские силовики в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека", - сказал Джемилев.

Напомним, в аннексированом Крыму завершилось расследование "уголовного дела" против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как сообщалось, управление Следственного комитета России в Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса. Об объявлении обвинения Джемилеву сообщил его адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

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Также сообщалось, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированною ею Крыму.

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Все по теме:

Россия, ЕСПЧ, Прокуратура АРК, Мустафа Джемилев, Оккупированный Крым.
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