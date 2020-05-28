Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело

Новости Украины:Главный санврач рассказал, трудно ли было вводить и ослаблять карантин

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о введении и ослабление карантина в Украине было принимать трудно.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Отвечая на вопрос, есть ли у Минздрава тревога относительно того, что после запуска метро и общественного транспорта в городах Украины может произойти вспышка коронавирусной инфекции, Ляшко сказал:

"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. И принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы в карантине, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано. То есть решение о введении карантина показало результат и наша страна вышла на эпидемию коронавирусной болезни подготовленной с точки зрения именно карантинных мероприятий. А система здравоохранения справилась за этих 2,5 месяца с количеством случаев коронавирусной болезни, мы должны наверстать вопросы тестирования на коронавирусную болезнь. То есть коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло".

Он уточнил, что если стратегия сдерживания будет работать, а граждане будут сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, новых вспышек удастся избежать.

"Если мы будем говорить, что мы смягчаем карантин, и все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, система здравоохранения должна справляться", – сказал Виктор Ляшко.