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Конфликт ОГП и САП: Рябошапка напомнил, что Венедиктовой предстоит отчитываться в Раде

Конфликт ОГП и САП: Рябошапка напомнил, что Венедиктовой предстоит отчитываться в Раде
05:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Экс-генпрокурор прокомментировал конфликт ОГП и САП.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала публично обвинять прокуроров САП в отсутствии результата из-за того, что ей необходимо показать результат в должности.

Такое мнение высказал бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире 24 канала.

Он напомнил, что генпрокурору предстоит отчитываться в парламенте примерно через неделю. По его словам, именно из-за того, что Венедиктовой не о чем рассказать, она пытается повторить старую комбинацию.

"Когда она была на должности руководителя ГБР, то обвиняла прокуроров Офиса генпрокурора в том, что они якобы блокировали ее работу и не давали возможности показать ей результат в ГБР. Сейчас она уже обвиняет прокуроров САП в том, что они не дают ей показать результат. Вот собственно и все мотивы", – отметил Рябошапка.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что примерно год в Украине не слышали конфликтов, публичных скандалов между органами уголовной юстиции.

"Ни ГБР, ни НАБУ, ни САП, ни Офис генпрокурора не воевали между собой. И такая история наконец снова случилась", –  сказал Рябошапка.

Венедиктова предложила прокурорам САП продемонстрировать результаты работы за 5 лет

"В результате скандалов моральное состояние прокуроров становится очевидно хуже и соответственно отношение к работе тоже становится немного хуже. Это прежде всего дестабилизирует работу САП", – убежден Рябошапка.

Как сообщалось, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии. Ответа САП долго ждать не пришлось. В коллективном письме, опубликованном в Facebook, представители САП не согласились с выводами генпрокурора.

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САП, Руслан Рябошапка, ОГП, Ирина Венедиктова.
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