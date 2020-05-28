Малюська объяснил, чем вызван "медийный шум по поводу так называемых рейдерских атак"

Новости Украины:Малюська говорит, что классического рейдерства сейчас значительно меньше, чем два-три года назад.

Министр юстиции Денис Малюська отмечает, что сейчас классического рейдерства в Украине значительно меньше в сравнении с 2017-2018 годами или началом 2019-го.

Об этом Малюська заявил в интервью изданию mind.ua.

"Статистика ненадежна, так как обстоятельства, при которых функционирует система обжалования регистрационных решений, существенно изменилась. Когда отслеживать то, что происходит внутри системы регистрации, то классического рейдерства в настоящее время значительно меньше в сравнении с 2017-2018 годами или началом 2019 года. Конечно, медийный шум по поводу так называемых рейдерских атак есть, и нередко это корпоративные конфликты или конфликты членов ОСМД. А чтобы кто-то посторонний напал на бизнес и отобрал корпоративные права у владельцев – такого сейчас почти нет. В большинстве случаев – это оргконфликти, которые будут существовать всегда", - рассказал министр.

По его словам, ранее комиссия, которая рассматривает соответствующие жалобы, имела репутацию сверхкоррумпированной структуры, а "сейчас комиссия взяток не берет – и все больше людей хотят подать туда жалобу".

"Поэтому может показаться, что активность рейдеров возросла, поскольку увеличилось количество жалоб... К тому же мы перестали отказывать в принятии жалоб по формальным недостаткам - вроде ненадлежащим образом заверенных копий", - отметил Малюська.

Как сообщает платформа Опендатабот, наибольшее количество рейдерских атак в Украине произошло в 2017 году — 724. А меньше всего их было зарегистрировано в 2014 году — 279 дел.