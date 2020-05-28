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День Пахома Теплого: приметы и обряды на 28 мая
День Пахома Теплого: приметы и обряды на 28 мая

День Пахома Теплого: приметы и обряды на 28 мая

День Пахома Теплого: приметы и обряды на 28 мая
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 28 мая, если весь день теплый, то и лето порадует теплом.

Преподобный Пахомий Великий основал монашество в Египте, и был одним из столпов пустынножительства. Изначально святой был языческим жрецом бога Сераписа, солдатом поступил в армию Константина Великого. Во время военных действий в 312 году его подразделение тепло встретили христиане, сохраняющие нейтралитет. Именно тогда Пахомий познакомился с христианством и постепенно стал склоняться к этой религии. По окончанию военных действий он крестился, основал первый христианский монастырь и для него составил монастырский устав. Умер 9 мая 348 года.

Преподобный Пахомий Нерехтский – первый игумен Константиновского монастыря, которой находился в городе Владимир. Святой родился в семье священника во Владимире. В возрасте семи лет его отдали учиться священным книгам, в скором времени мальчик стал проявлять усердие к храму Божия. До пострига в монахи носил имя Иаков. В возрасте двенадцати лет потерял отца и по благословению матери отправился в Богородице-Рождественский монастырь, находящийся около Владимира.

В возрасте 21 года Иаков постригся в монахи и взял имя Пахомий в честь Пахомия Великого. Спустя время был рукоположен в диаконы, потом в сан иеромонаха, а в 1365 году назначен первым игуменов возобновленного Константиновского монастыря. Позже преподобный Пахомий удалился в пустынное место близ Нерехты, где возвел Троицкий храм. Скончался в глубокой старости 23 марта 1384 года.

6 мая 1675 года мощи святого Пахомия обрели нетленными, но оставили под спудом. Благодаря многим чудотворениям, происходящим возле них, почитание преподобного быстро распространилось в округе. В Троицком соборе устроили каменную гробницу над мощами. И сегодня мощи преподобного Пахомия – важная святыня обновленного Троицкого храма, привлекающая многочисленных паломников.

Приметы на 28 мая

Пришел Пахом - запахло теплом.

На Пахомия-травника и пустырь зелен.

Пахом-бокогрей - досевай пшеницу скорей.

Западный ветер под низкими облаками - пора сеять ярицу.

Если мотыльки низко летают - урожай ярицы.

На Пахома сеют ячмень.

Можжевельник зацветет - пора ячмень сеять.

Ячмень сеют, пока цветет калина.

Знаменательные события в истории: 28 мая 2020 года

Пахом овес пускает в рост.

Солнце на Пахома сильнее греет, дает рост посеву.

Когда осина покроется сережками, на березах проклюнутся молодые листья, а папоротники развернут завитки листьев - начинается первый грибной сезон.

Как осина задрожит, так и скот в поле сыт.

После ненастья появилась на небе радуга - дождь больше не пойдет.

В мае все вокруг принарядится - там листком, тут цветком, а где и травицей.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 28 мая, День Пахома Теплого.
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