Укрзализныця опубликовала длинное видео со звуками поезда

Компания Укрзализныця опубликовало видео на полтора часа, снятое из пассажирского вагона поезда для тех, кто за время карантина соскучился по путешествиям. "Друзья, мы очень за вами соскучились. Даже сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что у нас есть несколько лучше слов. Это наш магически гипнотический чух-чух — язык железной дороги, с детства является предвестником приключений и особой колыбельной", — сообщили в компании.