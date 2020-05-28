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Молитвы на Вознесение Господне 28 мая

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Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В этот особый день каждый сможет обрести счастье и привлечь в жизнь удачу благодаря искренним обращениям к Высшим Силам.

Великий православный праздник Вознесения Господня — особое время, когда Небеса открыты и внемлют молитвам верующих. 

Вознесение Господне относится к числу двунадесятых праздников, и в этот день верующие соблюдают предписания церкви, оставляя мирские заботы, чтобы помолиться Господу, снять с души груз проблем и обратиться к свету. Эксперты предлагают познакомиться с запретами этого дня, чтобы не прогневать Небеса и с помощью молитв обрести возможность не останавливаться в духовном развитии. Каждое слово, сказанное сегодня, обретает особую силу, а значит, важно соблюдать осторожность в просьбах и отказаться от неблагочестивых мыслей.

Молитва на удачу 28 мая 2020 года

Привлечь в жизнь удачу поможет искренняя молитва, произнести которую можно дома у иконы Спасителя. Просьбы будут услышаны Небесами и обязательно исполнены, если в словах не будет корысти и злого умысла.

"Всемогущий Господь, к Тебе взываю со смирением! В день Великого праздника молю Тебя, Всевышний, даруй мне удачу во всех начинаниях. Направь меня по пути светлому и сбереги меня от неприятностей и тех, кто замыслил недоброе. Наполни жизнь мою истинным смыслом и дай сил справиться с жизненными перипетиями. Да будет воля Твоя во веки веков на все. Аминь".

Молитва о привлечении удачи на Вознесение Господне

Небеса открыты для просьб, и в день двунадесятого праздника каждый верующий сможет привлечь в жизнь удачу, которая так необходима для решения важных вопросов. Молитву возносят с утра, чтобы весь день прошел успешно.

"Господь Всемогущий, защити и сохрани жизнь мою, не оставь меня в трудную минуту и не дай нечистым помыслам отвратить меня от пути к свету. Помоги, Господи, привлечь удачу, даруй мне уверенность в себе и убереги от неверных шагов. Душу свою и жизнь свою вверяю тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Молитва на благополучие 28 июня

Привлечь в жизнь благополучие и не остаться у разбитого корыта поможет искренняя молитва, вознесенная Господу в день Его Вознесения.

"Всемогущий Господь, к Тебе взываю со смирением. Убереги меня, Всевышний, от любых невзгод, даруй мне благополучие, чтобы счастьем каждый день был наполнен. Спаси и сохрани, Господи, от помыслов дурных и людей злых. Убереги всех живущих на земле от бед и трудностей, да будут наши дни наполнены счастьем и светом. Аминь".

Молитва для благополучной жизни в Вознесение

Молитвы можно читать дома, и для того, чтобы Небеса услышали обращение, важно настроиться и искренне верить в то, что благополучие придет в жизнь.

Поздравления в прозе с Вознесением Господним 2020, красивые открытки

"Господи, отец наш Небесный и Владыка жизней наших! Возношу тебе молитву с раскаянием и смирением. Прости, Господи, грехи мои и поступки неблаговидные, сними с души груз и не дай остановиться в духовном развитии. Помоги мне наладить жизнь свою и привлечь в нее благополучие, чтобы каждый день был наполнен счастьем и радостью. Аминь".

Молитвы в день Вознесения Господня обладают особой силой, способной изменить жизнь каждого к лучшему. Искренние обращения к небесам будут услышаны, даже если произносить их дома. Важно быть искренними и действительно раскаиваться в грехах, чтобы в жизни больше не было места неприятностям.

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Традиции, Приметы, Удача, Благополучие, Вознесение Господне, Молитвы, 28 мая, Церковные праздники, Что нельзя делать 28 мая, Молитвы на удачу, Молитвы на благополучие.
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