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Поздравления в прозе с Вознесением Господним 2020, красивые открытки

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Поздравления в прозе с Вознесением Господним 2020, красивые открытки
05:18 Сегодня Телеграф

Для верующих Вознесение Господне - очень важный день.

  • 1

    Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

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  • 7

    Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

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    Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

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    Звон колоколов несёт нам радостную весть — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани Вас Господь!

  • 12

  • 13

    С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, достатка, душевной атмосферы и чудесного настроения. Пусть праздник наполнит душу покоем и светом!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днём Вознесения господня, днём, когда Христос в последний раз явился своим ученикам ожившим, и вознёсся на небеса, благословив их на проповедование христианства. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере апостолов. Будьте верными и сильными!

  • 16

  • 17

    Желаю всевозможных благ в Вашей жизни, желаю умиротворения и спокойствия. Пусть свет озаряет Ваши сердца и тепло греет Ваши дома. Пускай всегда присутствуют благосостояние и взаимопонимание в Вашей семье. Поздравляю с Вознесением Господним!

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