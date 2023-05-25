Короткі привітання з Вознесінням Господнім 2023: картинки та листівки

З цього дня весна закінчується і починається перехід до літа

У четвер, 25 травня, за календарем церковних свят відзначається важливий день — Вознесіння Господнє. Цього дня віруючі згадують велику подію, коли через 40 днів після воскресіння Ісус Христос піднявся в небо. Дата свята щороку різна, оскільки залежить від святкування Великодня і випадає на 40-й день після Воскресіння Христового.

На це свято віруючі випікають обрядове печиво у формі драбини, щоб Ісус зміг піднятися на небо, і освячують його в церкві. Також у народі вірять, що цього дня буде почути кожну молитву.

"Телеграф" приготував добірку гарних листівок та картинок, а також коротких привітань у прозі, які ви зможете відправити у це свято своїм близьким та знайомим:

Привітання з Вознесінням Господнім 2023: картинки та листівки

Вітання з Вознесінням Господнім 2023 року у прозі

У свято Вознесіння Господнього від душі хочу побажати миру та добра, усмішок та радості, щастя та натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот радості, любові та краси.

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У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, щодня, одержуючи добрі звістки, відкриваючи свою душу новим надіям і мріям, посилаючи молитву про щастя та спокій, зберігаючи добру віру, не знаючи страхів та невдач.

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У день Вознесіння Господнього хочу побажати благодатних днів і великої кількості почуттів. Нехай кожна людина відчує у своєму серці Божу любов і помолиться за дорогих йому, людей. Нехай мир і радість живуть у кожному домі!

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Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість осяють нас, нехай віра в майбутнє спасіння вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть у темну годину. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло та сонячно від віри та любові до Бога.

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З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде до вашої оселі, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм та світлом!

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З Вознесінням Господнім! Нехай цей день сповнить серце радістю, з’єднає серця, близьких людей, пам’ять про тих, кого немає поряд у цей час. Я бажаю молитвам завжди досягати небес, щоб душа не плакала і не страждала, а життя обходило стороною біди!

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.