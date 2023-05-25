Короткие поздравления с Вознесением Господним 2023: картинки и открытки

С этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету

В четверг, 25 мая, за календарем церковных праздников, отмечается важный день — Вознесение Господне. В этот день верующие вспоминают великое событие, когда спустя 40 дней после воскрешения, Иисус Христос вознесся в небо. Дата праздника каждый год разная, поскольку зависит от празднования Пасхи, и выпадает на 40-й день после Воскресения Христова.

На этот праздник верующие выпекают обрядовое печенье в форме стремянки, "чтобы Иисус смог подняться на небо", и освящают его в церкви. Также в народе верят, что в этот день будет услышана каждая молитва.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток и картинок, а также коротких поздравлений в прозе, которые вы сможете отправить в этот праздник своим близким и знакомым:

Поздравления с Вознесением Господним 2023: картинки и открытки

Поздравления с Вознесением Господним 2023 в прозе

В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.

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В день Вознесения Господнего позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благие вести, открывая свою душу новым надеждам и мечтам, посылая молитву о счастье и покое, храня добрую веру, не ведая страхов и неудач.

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В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, достатка, душевной атмосферы и чудесного настроения. Пусть праздник наполнит душу покоем и светом!

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С Вознесением Господним! Пусть этот день наполнит сердце радостью, соединит сердца, близких людей, память о тех, кого нет рядом в этот час. Я желаю молитвам всегда достигать небес, чтобы душа не плакала и не страдала, а жизнь обходили стороной беды!

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.в