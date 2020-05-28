У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвящённый богине Деметре".

Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.

С женщинами Дмитрий ведет себя как настоящий мужчина, хотя иногда ему не хватает способностей к обольщению. В брак Дмитрий вступает не единожды.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет всё всегда отлично,

Здоровье — сильным навсегда,

А в кошельке — деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости,

И не будет в жизни злости!

Наш хороший, славный Дима,

Что тебе необходимо?

Смех, улыбки, развлечения,

Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,

В мыслях и душе порядок,

Независимость и воля,

Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,

Чтоб был к жизни интерес,

Много нового узнать,

И стремления всё понять.

Вера в самого себя,

Чтоб бороться до конца,

Чтоб сбывались все мечты.

И счастливым чтоб был ты!

Дмитрий — это победитель,

Милых женщин покровитель.

Очень смел он и отважен,

Да и внешне клево слажен.

Он всегда идет вперед,

То, что нравится, берет.

И не трус, и не подлец,

В общем, Дима — молодец.

Тебя, Дмитрий, поздравляю,

Счастлив будь и полон сил,

Я желаю, чтоб дела

Ты великие вершил.

Добивался, чтобы целей

И вершины покорял,

На пути преград, препятствий

Чтобы ты не замечал.

Пожелаю плодородной,

Щедрой на добро судьбы,

Я желаю тебе, Дмитрий,

Чтобы был счастливым ты.

Дмитрий, я тебя от души поздравляю,

Счастья в семье и в жизни желаю,

Пусть все успешно будет в карьере,

Пусть тебя любят без края, без меры!

Пусть все будет прекрасно, успеха добейся,

И всегда лишь на лучшее только надейся,

Будь оптимистом, живи как король,

Пусть в жизни, твоя будет главная роль!

Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!

Сегодня мы тебе желаем

Быть сильным духом, не стареть

Душой и телом, не болеть.

Живи в довольстве и достатке,

Победа ждет пусть в каждой схватке,

Пусть счастье в твоей жизни будет,

А неприятности — забудут.

Всегда желаю я успеха,

Желаю радости и смеха.

Желаю жить, не унывать

И про меня не забывать.

Чтобы удача была рядом,

Счастье прочь не уходило,

Радость сыпалась чтоб градом,

Весело чтоб в жизни было.

Больше ярких красок в жизни,

Чувств взаимных навсегда,

Судьбы ровной, некапризной.

Пусть сбывается мечта.

Поздравляем тебя, Дима!

Не болей, не унывай,

Живи ярко, позитивно.

Горя, бед совсем не знай.

Дима, пусть заветные мечты

Легко и без проблем осуществятся!

Желаю, чтоб счастливей всех был ты,

Пускай тебе печали только снятся!

Хочу успехов новых пожелать,

Здоровья, в душе мира и уюта,

Вперед всегда уверенно шагать

И улыбаться каждую минуту!