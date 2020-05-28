У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".
Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.
Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.
Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.
Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.
Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.
С женщинами Дмитрий ведет себя как настоящий мужчина, хотя иногда ему не хватает способностей к обольщению. В брак Дмитрий вступает не единожды.
У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.
Поздравления
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет всё всегда отлично,
Здоровье — сильным навсегда,
А в кошельке — деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости,
И не будет в жизни злости!
Наш хороший, славный Дима,
Что тебе необходимо?
Смех, улыбки, развлечения,
Дружеское уважение.
Сила, слава и достаток,
В мыслях и душе порядок,
Независимость и воля,
Чтобы не случалось горя.
Приключений и чудес,
Чтоб был к жизни интерес,
Много нового узнать,
И стремления всё понять.
Вера в самого себя,
Чтоб бороться до конца,
Чтоб сбывались все мечты.
И счастливым чтоб был ты!
Дмитрий — это победитель,
Милых женщин покровитель.
Очень смел он и отважен,
Да и внешне клево слажен.
Он всегда идет вперед,
То, что нравится, берет.
И не трус, и не подлец,
В общем, Дима — молодец.
Тебя, Дмитрий, поздравляю,
Счастлив будь и полон сил,
Я желаю, чтоб дела
Ты великие вершил.
Добивался, чтобы целей
И вершины покорял,
На пути преград, препятствий
Чтобы ты не замечал.
Пожелаю плодородной,
Щедрой на добро судьбы,
Я желаю тебе, Дмитрий,
Чтобы был счастливым ты.
Дмитрий, я тебя от души поздравляю,
Счастья в семье и в жизни желаю,
Пусть все успешно будет в карьере,
Пусть тебя любят без края, без меры!
Пусть все будет прекрасно, успеха добейся,
И всегда лишь на лучшее только надейся,
Будь оптимистом, живи как король,
Пусть в жизни, твоя будет главная роль!
Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!
Сегодня мы тебе желаем
Быть сильным духом, не стареть
Душой и телом, не болеть.
Живи в довольстве и достатке,
Победа ждет пусть в каждой схватке,
Пусть счастье в твоей жизни будет,
А неприятности — забудут.
Всегда желаю я успеха,
Желаю радости и смеха.
Желаю жить, не унывать
И про меня не забывать.
Чтобы удача была рядом,
Счастье прочь не уходило,
Радость сыпалась чтоб градом,
Весело чтоб в жизни было.
Больше ярких красок в жизни,
Чувств взаимных навсегда,
Судьбы ровной, некапризной.
Пусть сбывается мечта.
Поздравляем тебя, Дима!
Не болей, не унывай,
Живи ярко, позитивно.
Горя, бед совсем не знай.
Дима, пусть заветные мечты
Легко и без проблем осуществятся!
Желаю, чтоб счастливей всех был ты,
Пускай тебе печали только снятся!
Хочу успехов новых пожелать,
Здоровья, в душе мира и уюта,
Вперед всегда уверенно шагать
И улыбаться каждую минуту!