Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Новости Украины:Прогноз Академии наук Украины по заболеваемости коронавирусом оказался верным, говорит ее вице-президент.

Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины Анатолий Загородний во время пресс-конференции.

"Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, - пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - сказал Загородний.

Также он отметил, что, по прогнозам НАН, в случае, если бы этот карантин был введен всего на одну неделю позже, - заболеваемость была бы выше в 3-4 раза.

По прогнозам ВОЗ, страны, у которых количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции пока уменьшается, могут столкнуться с новым пиком COVID-19, если правительства отменят противоэпидемические мероприятия слишком рано.

Напомним, в Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли.