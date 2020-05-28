ПриватБанк возобновил продажу билетов на поезда и автобусы

Новости Украины:ПриватБанк возобновил продажи билетов на поезда дальнего следования и автобусы по всем внутрирегиональным маршрутам.

Государственный ПриватБанк (Киев) с 27 мая возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов онлайн и через терминалы самообслуживания после приостановки ее из-за карантина, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Сообщается, что к продаже доступны билеты на 26 поездов дальнего сообщения с отправлением с 1 июня.

Банк напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров №392 от 20 мая 2020 года, в поездах открыта продажа 50% билетов, кроме поезда №7/8 Одесса/Харьков в котором доступны все места.

Билеты на автобусные рейсы доступны по всем маршрутам в пределах одного региона, а восстановление межобластного сообщения ожидается 29 мая.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.