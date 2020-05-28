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Четверг, 28.05.2020
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Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19

Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19
20:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Украины:Денис Шмыгаль отметил, что никто не исключает второй и третьей волны эпидемии COVID-19 в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что никто не исключает второй и третьей волны эпидемии COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает правительство.

"Уже несколько дней подряд у нас наблюдаются оптимистичные показатели - количество тех, кто выздоровел и тех, кто заболел почти одинаковое. Хотелось бы такую динамику сохранить и в дальнейшем, но никто не исключает, что будет и вторая волна, и третья. Поэтому надо быть готовыми", - сказал Денис Шмыгаль.

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Он добавил, что каждый день проходит совещание с Президентом Владимиром Зеленским и каждый день работают над тем, чтобы поддержать медицинскую отрасль.

По его словам, благодаря усилиям медиков Украина идет по умеренному сценарию развития эпидемии.

Как сообщалось, в ВОЗ предупреждают, что речь идет не о новой волне COVID-19, а о возможном новом пике.

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Украина, Кабмин, Коронавирус.
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