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COVID-19: в Минздраве заявили, что будут предлагать другую стратегию борьбы на вторую волну

COVID-19: в Минздраве заявили, что будут предлагать другую стратегию борьбы на вторую волну
21:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Украине следует готовиться ко второй волне заболевания, предупредил Ляшко.

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны заболевания.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко, данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19

"Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Как сообщалось, ранее в Минздраве назвали дату, когда рассчитывают зафиксировать нулевую статистику коронавируса в Украине.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.
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