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Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая
Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая

Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая

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Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:29 мая чтят память Преподобного Феодора Освященного.

29 мая в народе отмечают День Федора Житника. Православные христиане в этот день почитают преподобного Федора Освященного.

Святой Феодор родился в Египте. Его родителями были богатые и знатные христиане. В возрасте 14 лет он тайно ушел из дому и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным.

После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.

Федора (Феодора) в народе называют Житником. И не просто так. Этот праздник считался последним, когда можно сеять яровые. Поэтому все пытались поскорее управиться с посевами.

29 мая непременно нужно сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.

По традиции, на стол в честь праздника подавали кашу – гречневую, пшенную, ячневую или манную. Если хозяйка не поленится ее сварить, то в этом году будет хороший урожай и благополучие в доме. Также сегодня должна зацвести рябина, что означает наступление тепла.

В старину 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. Люди старались либо до этого дня, либо уже в день 29 мая засеять все жито. Отправлялись в лес для того чтобы посмотреть на ольху и узнать, каким будет урожай.

Что нельзя делать в Федоров день 29 мая:

  • нельзя заниматься уборкой в доме, если огород требует внимания;

  • нельзя начинать новые дела;

  • нельзя оставлять на тарелках объедки;

  • нельзя пользоваться ложками.

Ложками 29 мая лучше не пользоваться, поэтому от первых блюд стоит отказаться. В противном случае можно призвать в дом беду. Правда, на напитки запрет не распространяется: спокойно размешивайте сахар, молоко, варенье и проч.

Народные приметы:

  • Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.

  • Большая красная луна – к сильному ветру.

  • 29 мая гром – будешь с зерном.

  • Кучевые облака движутся в одном направлении с тучами – к сухой и ясной погоде.

  • Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.

  • Во время дождя шумят лягушки и жабы – погода скоро наладится.

Знаменательные события в истории: 29 мая 2020 года

Сны в эту ночь покажут, на что вы способны, а также расскажут об упущенных возможностях. Если вам нужны более четкие ориентиры, ложась спать, задайте интересующий вас вопрос. Считается, что в эту ночь вы получите на него ответ.

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Традиции, Приметы, Обряды, 29 мая, Федоров день, Федор Житник.
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