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Ляшко: Будем предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 на вторую волну

Ляшко: Будем предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 на вторую волну
09:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны.

Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны эпидемии: меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Главный санврач считает, что Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, поскольку осенью этого года она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить cнова тотальный карантин", - отметил Ляшко.

По его словам, "когда Украина в первый раз заходила в тотальный карантин, то постепенно ослабляла меры". "Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - сказал Ляшко.

Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело

Он добавил, что нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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