Ляшко: Будем предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 на вторую волну

Новости Украины:В Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны.

Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны эпидемии: меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Главный санврач считает, что Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, поскольку осенью этого года она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить cнова тотальный карантин", - отметил Ляшко.

По его словам, "когда Украина в первый раз заходила в тотальный карантин, то постепенно ослабляла меры". "Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - сказал Ляшко.

Он добавил, что нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.