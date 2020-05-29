В Украине коронавирусом заболели уже 1693 ребенка и 4411 медработников

Новости Украины:В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 1693 ребенка и 4411 медработников, при этом 2169 медицинских работников уже выздоровели.

В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1 тыс. 693 ребенка и 4 тыс. 411 медработников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев, при этом выздоровели 495 человек... В общей сложности за все время пандемии в Украине заболело 22811 человек, из них - 1 тыс. 693 ребенка, а также 4 тыс. 411 медработников”, - отметил он.

При этом, по его словам, в целом выздоровели 8 тыс. 934 человека, из них 2 тыс. 169 медицинских работников, летальных случаев - 679.

По его словам, больше всего подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Черновицкой области.

”Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 58, во Львовской области - 50 и в городе Киев - 56”, - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на 9:00 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.