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Шмыгаль: Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви

Шмыгаль: Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви
16:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Шмыгаль заявил, что поговорку "Бьет - значит любит" украинцы должны забыть.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что государство должно уделять больше внимания предотвращению домашнего насилия.

"Важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься профилактикой. Очевидно, должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень - критически необходимо", - цитирует премьера пресс-служба правительства по результатам встречи с представителями правозащитных общественных организаций.

Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия.

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"Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви. Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать", - подытожил он.

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Кабмин, Домашнее насилие, Денис Шмыгаль.
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