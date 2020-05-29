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Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку

Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений.

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность ряда пунктов постановления Кабинета министров Украины о введении карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Решение было принято на заседании пленума 29 мая 2020 года.

"Верховный суд с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся в связи с распространением на территории Украины COVID-19, и в целом поддерживает меры, направленные на преодоление внешних и внутренних угроз безопасности и защите здоровья граждан, которые не противоречат Основному закону Украины", - подчеркивается в сообщении.

В то же время анализ ряда документов, связанных с введением карантинных ограничений, указывает на их несоответствие Конституции Украины, считают в суде.

В частности, судьи Верховного суда оспаривают конституционность ограничения предпринимательской деятельности, перевозки пассажиров, выезда за границу, права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и других.

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Также Верховный суд обжаловал приостановление действия ст. 25 Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года о списании средств государственного и местных бюджетов на судебные решение и снижение судейского вознаграждения.

По мнению пленума Верховного суда, закон №553-IX, который до завершения карантина ограничивает заработную плату и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов Украины, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществляет непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

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"Анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствует о том, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих. При этом анализ специального законодательства, которым определен уровень оплаты труда, в частности, членов Кабинета министров Украины, народных депутатов Украины, прокуроров, показывает, что большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти вообще не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием закона №553-IX. Таким образом, этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей", - подчеркивается в сообщении.

Пленум Верховного суда попросил КС признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

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Кабмин, КСУ, Верховный суд, Карантин.
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