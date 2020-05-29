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После плена и ремонта: МБАК "Никополь" вернулся на службу

После плена и ремонта: МБАК "Никополь" вернулся на службу
17:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укроборонпром

Новости Украины:Отремонтированный МБАК "Никополь" вернулся на службу ВМС Украины.

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Никополь", возвращенного из плена россиян, сообщает в пятницу пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на" Никополе "завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач", - сообщил директор "Николаевского судостроительного завода" Валерий Калашников.

Согласно информации, ремонтные работы на МБАК "Никополь" продолжались во время карантина и начались в феврале 2020 года. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донно-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАКа, выполнили покраску катера.

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Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" захватили россияне в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром, в разбитом состоянии.

В конце февраля 2020г малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт в Николаевский судостроительный завод.

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Укроборонпром, МБАК Никополь, Валерий Калашников.
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