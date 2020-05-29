Законопроект Зеленского о воинской повинности: появился текст документа

Новости Украины:Появился текст законопроекта Зеленского касательно воинской повинности.

Появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета, предусматривающий ответственность за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство, в частности, относительно реформирования местных органов военного управления, совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, введение военного учета резервистов, введение нового вида военной службы — военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, а также усовершенствования принципов административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Так, законопроектом предусматриваются следующие наказания:

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;

умышленную порчу или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;

уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован законопроект, поданный Президентом Зеленским, по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.