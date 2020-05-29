Законопроект Зеленского о воинской повинности: появился текст документа

Появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета, предусматривающий ответственность за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство, в частности, относительно реформирования местных органов военного управления, совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, введение военного учета резервистов, введение нового вида военной службы — военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, а также усовершенствования принципов административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Так, законопроектом предусматриваются следующие наказания:
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован законопроект, поданный Президентом Зеленским, по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.