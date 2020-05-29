Зеленский о стрельбе в Броварах: Напоминало 90-е

Новости Украины:Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваков подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах, по предварительной информации между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - сказал он на встрече с главой МВД в пятницу с участием также премьер-министра Дениса Шмыгаля, видео которой было показано в эфире телеканала "Украина 24".

Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.

Президент отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - сообщают в полиции.

По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.