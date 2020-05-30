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День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая

День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая

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День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая
08:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:30 мая в народе прозвали днем Евдокии Свистуньи.

В марте церковь вспоминает раннехристианскую святую Евдокию Илиопольскую, а в конце мая — Евдокию Дмитриевну — супругу Дмитрия Донского, — которая, овдовев, фактически стала во главе Московского княжества. Ее брак с князем Дмитрием Донским считается образцовым — они прожили в любви и согласии 22 года, у них было 12 детей.

После смерти супруга Евдокия строила церкви и монастыри, вела строгий и праведный образ жизни, а затем ушла в монастырь.

По-другому его называют День Евдокии Свистуньи и Ондрон с дождем.

Наши предки верили, что каков будет день, таким будет и лето. Северный ветер предупреждает о холодном лете. Если дятел стучит, быть дождю. Если в этот день рождается луна, то лето будет дождливым.

В помощь посевам наши предки вызывали небесного сторожа Ондрона. Согласно легенде этот святой является хранителем ключей от небесных врат, удерживающих дождь.

На Руси придавали этому большое значение. Поэтому 30 мая читались заговоры, молитвы и проводились обряды для того, чтобы пошел дождь и полил посаженное зерно.

На Евдокию Свистунью стоит готовить только картофельные блюда. На столе в этот день не должно стоять блюда с кашей и макаронами. Считалось, что чем больше картошки будет съедено 30 мая, тем лучше будет урожай.

Что нельзя делать 30 мая:

  • 1. В этот день нельзя лениться.

  • 2. Также возбраняется употреблять алкоголь.

  • 3. 30 мая отказывались от охоты на птиц.

  • 4. На Руси старались не обижать женщин. Тех, кто сделает больно представительницам слабого пола, может ждать беда.

  • 5. В этот день не ходят в лес и в поле.

  • 6. Также не стоит жаловаться на беды и судьбу, иначе проблемы только прибавятся.

Беременным девушкам запрещено надевать красное и даже брать в руки предметы или продукты этого цвета. Считается, что в противном случае могут начаться преждевременные роды.

Не стоит злоупотреблять горячительными напитками. Иначе нечистые силы могут вселиться в человека и начнут мучить его болями и страшными видениями.

Знаменательные события в истории: 30 мая 2020 года

Народные приметы 30 мая

  • Какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето.

  • Прохладный день — примета частого града летом.

  • День дождливый и луна только зарождается — летом будет много осадков.

  • Если на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета, западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару.

  • На яблоне, рябине и сирени много цвета — в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.

  • Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание — скоро начнется гроза.

Сны в эту ночь будут не очень хорошими. Но пугаться не стоит: ваше подсознание желает очиститься от негатива. Поэтому постарайтесь спокойно отнестись к увиденному.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 30 мая, День Евдокии-Свистуньи.
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