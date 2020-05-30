Степанов: В Украине сделали уже более шести тысяч ИФА-тестов

Новости Украины:ИФА-тесты в Украине проводятся децентрализовано, сейчас сделано более 6 тысяч таких тестов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая.

“Тестирование проводится децентрализовано, то есть в районных, областных больницах. Везде, где стоят соответствующие лаборатории для возможности работы с ИФА-тестами. На сегодня уже произведено около 6300 ИФА-тестов”, - сказал министр.

По словам министра, ИФА-тест показывает переболел ли человек коронавирусной болезнью.

Как сообщалось ранее, в Украине в конце мая начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу.

По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксирован 23 204 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 393 за сутки.