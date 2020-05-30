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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
12:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 31 мая.

Федот Овсяник, Семь дев

Народный праздник "Федот Овсяник" отмечается 31 мая (по старому стилю – 18 мая). В православном церковном календаре это день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале 4 века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: "Придет Федот — последний дуб лист развернет". По дубу судили и о будущем урожае: "Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой". Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

В этот день ублажали Федота, который по поверью покровительствовал овсу. Варили овсяный кисель и часть его с песнями и наговорами выливали под корень дуба, чтобы Федот принял дар и даровал щедрый урожай.

День химика

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 31 мая.

День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Отмечаемый завтра профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.

День химика — праздник, объединяющий и профессионалов, и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

31 мая во многих странах мира силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения.

Всемирный день блондинок

Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попираются буквально по всему миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.

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Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, День химика, Всемирный день блондинок, Всемирный день без табака, 31 мая, Федот Овсяник, Семь дев.
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