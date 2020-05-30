Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 31 мая.

Федот Овсяник, Семь дев

Народный праздник "Федот Овсяник" отмечается 31 мая (по старому стилю – 18 мая). В православном церковном календаре это день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале 4 века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: "Придет Федот — последний дуб лист развернет". По дубу судили и о будущем урожае: "Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой". Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

В этот день ублажали Федота, который по поверью покровительствовал овсу. Варили овсяный кисель и часть его с песнями и наговорами выливали под корень дуба, чтобы Федот принял дар и даровал щедрый урожай.

День химика

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 31 мая.

День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Отмечаемый завтра профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.

День химика — праздник, объединяющий и профессионалов, и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

31 мая во многих странах мира силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения.

Всемирный день блондинок

Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попираются буквально по всему миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах.