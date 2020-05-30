В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу

Новости Украины:В Украине начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу COVID-19.

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине осуществили 1560 ИФА-тестов на COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За последние сутки мы сделали 1560 ИФА-тестов, это по данным регионов. В ИФА-тестах есть отличие от ПЦР-тестирования. Во-первых, лаборатории по ИФА-тестированию, они установлены во многих наших больницах, в том числе, в областных больницах, в районных больницах", - сказал Максим Степанов.

Степанов рассказал, что по состоянию на 30 мая в Украине уже провели 7914 таких тестов. При проведении ИФА-тестирования проверяют наличие антител. Тест может показать, переболел ли человек коронавирусом.

ИФА-тестирования проводят децентрализовано, в частности в областных и районных больницах, которые имеют соответствующие лаборатории.

Министр добавил, что данные о количестве таких тестирований будут ежедневно включать в общую статистику МОЗ по COVID-19.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на утро субботы, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Количество инфицированных с начала пандемии составило 23 204 человека, 9311 выздоровели, 696 умерли.