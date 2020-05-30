"Си Бриз-2020": из-за пандемии учения пройдут только в морской фазе

Новости Украины:Учения "Си Бриз-2020" в связи с пандемией COVID-19 будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

Многонациональные учения "Си Бриз-2020" в связи с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19 будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Фейсбуке.

"С 26 по 29 мая в Одессе проходила заключительная часть по планированию украинского-американских учений "Си Бриз-2020", целью которой было окончательное планирование и утверждение элементов многонациональных учений. В связи со всемирной вспышкой острой респираторной болезни COVID-19 мероприятие проходило в дистанционном режиме путем видео-конференции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что было принято решение в этом году, в целях соблюдения мер безопасности, обучение проводить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное.

"Участие в "Си Бриз-2020" примут около 10 стран, а одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО", - добавили в ВМС.