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"Руководствуемся рекомендациями Минздрава": УЗ запретила продавать еду в поездах

"Руководствуемся рекомендациями Минздрава": УЗ запретила продавать еду в поездах
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса:Продажа продуктов питания в поездах запрещена.

В поездах сейчас запрещена продажа продуктов питания, вода в бутылках разрешена для продажи только в ночных поездах.

Об этом напомнил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook.

"Относительно питания. Здесь руководствуемся рекомендациями Минздрава - в поездах на время запрещена продажа продуктов питания. В ночных - проводники смогут предложить только воду в бутылках. Прошу пассажиров обратить на это внимание", - написал он.

Юрик также сообщил, что уже открыта продажа билетов на поезда в западном направлении.

"Мы точечно получили разрешение региональных комиссий. Правда, туда движение стартует не с 1 июня, а с 4 июня. Следите за официальными сообщениями и берегите себя!" - добавил глава Укрзализныци.

Как сообщалось ранее, скоростные поезда готовы начать движение, возобновление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня, с 4 июня начнется движение в западном регионе.

В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных ограничений. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий должен начаться 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

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Согласно графика восстановления работы транспорта в Украине, опубликованного министром инфраструктуры, с 1 июня будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня возобновлено авиационное сообщение.

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Укрзализныця, Коронавирус, Иван Юрик.
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