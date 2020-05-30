Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

Китай изменил версию происхождения коронавируса

Китай изменил версию происхождения коронавируса
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Рынок морепродуктов в Ухане был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв", заявили китайские чиновники.

Первоисточником коронавируса, ставшего причиной пандемии, является не рынок морепродуктов города Ухань. Об этом заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, передает Daily Mail.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, а значит, они не могли быть источником заражения покупателей.

По словам директора центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но человеку он передался через «промежуточное животное». Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Издание приводит также слова зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, который считает, что рынок морепродуктов Уханя, вероятно, стал местом широкого первичного распространения коронавируса - один человек заразил сразу множество людей.

Ранее власти Уханя ввели пятилетний запрет на разведение и употребление в пищу всех наземных диких животных. Запретили также охоту на диких животных и торговлю ими.

В мире растет количество смертей от коронавируса

Считалось, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Группа ученных из Китая назвала панголинов вероятными переносчиками вируса.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или случайным.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 290 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец
Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь