"Мы идем почти в одинаковом диапазоне": Украину интересует опыт Польши в борьбе с коронавирусом

Новости Украины:В борьбе с пандемией Украина изучает опыт других стран, прежде всего Польши.

Украина изучает опыт борьбы с пандемией коронавируса других стран, прежде всего Польши.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Радио Свобода.

"По коронавирусу больше всего то, что мы изучаем, это Польша. Поскольку мы идем почти в одинаковом диапазоне", - сказал он.

По его словам, Украина изучает опыт Италии, и поездка украинских врачей в эту страну стала полезной.

Среди других стран, чей опыт борьбы с эпидемией полезен для Украины, Ляшко назвал Швецию, США.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 30 мая коронавирус подтвержден у 23 204 человек, выздоровели 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.