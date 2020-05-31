Федотов день: приметы и обряды на 31 мая

Традиции на 31 мая
Этот день в народном представлении был связан с дубом. Это дерево всегда служило символом могущества, силы, славы и прочной веры. Славяне уподобляли дуб человеку и считали, что именно на этом дереве, а не на яблоне, растут яблоки бессмертия - молодильные яблоки.
В более поздние времена дуб стал деревом Перуна, славянского громовержца. В летописях даже упоминается название дуба - Перуново дерево. Под кронами дубов наши предки устраивали свои языческие храмы - капища - и приносили жертвы богам.
Из этого дерева с давних пор строили храмы, но рубить его считалось величайшим грехом. Поэтому валили могучее дерево всегда в определенное время и сообща, чтобы разделить тяжесть греха на всех, сопровождая очистительными обрядами. Под дубом совершалась и брачная церемония славянских народов. Молодым надо было лишь отправиться к дубу и, взявшись за руки, три раза обойти великана. Такой союз считался священным и скрепленным на всю жизнь.
Приметы на 31 мая
Семь дев сеют лен.
Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой.
Если дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету.
Дождь в мае лишним не бывает.
Сполохи играют - перемена погоды будет,
Солнце красное заходит - к ветру, в морок (легкая дымка) - дождь будет, в облако - следующий день выдастся ненастным.
Волна бьет навстречу текучей воде - будет дождь.
Если дождевая туча шумит, будет град и сильный ветер.
Если кучевые облака к вечеру не рассеиваются, можно ожидать ухудшения погоды-дождя.
Если солнце ложится спать бледным - назавтра будет дождь.
Наступит похолодание, если при ясной, прохладной погоде дым из трубы или от костра идет вверх.
Чибисы с вечера кричат - к ясной погоде.
Дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету, будет летом забота - измучит сухота.
Кукушка закуковала, рябина зацвела, на дубу почки раскрываются - пора сеять лен.