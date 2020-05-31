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Федотов день: приметы и обряды на 31 мая
Федотов день: приметы и обряды на 31 мая

Федотов день: приметы и обряды на 31 мая

Федотов день: приметы и обряды на 31 мая
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам, 31 мая разворачиваются последние дубовые листы, а душа людей, рожденных в этот день, улетает к дубу, где, подобно птице, ищет гнездо-дупло.

Традиции на 31 мая

Этот день в народном представлении был связан с дубом. Это дерево всегда служило символом могущества, силы, славы и прочной веры. Славяне уподобляли дуб человеку и считали, что именно на этом дереве, а не на яблоне, растут яблоки бессмертия - молодильные яблоки.

В более поздние времена дуб стал деревом Перуна, славянского громовержца. В летописях даже упоминается название дуба - Перуново дерево. Под кронами дубов наши предки устраивали свои языческие храмы - капища - и приносили жертвы богам.

Из этого дерева с давних пор строили храмы, но рубить его считалось величайшим грехом. Поэтому валили могучее дерево всегда в определенное время и сообща, чтобы разделить тяжесть греха на всех, сопровождая очистительными обрядами. Под дубом совершалась и брачная церемония славянских народов. Молодым надо было лишь отправиться к дубу и, взявшись за руки, три раза обойти великана. Такой союз считался священным и скрепленным на всю жизнь.

Приметы на 31 мая

Семь дев сеют лен.

Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой.

Если дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету.

Дождь в мае лишним не бывает.

Сполохи играют - перемена погоды будет,

Солнце красное заходит - к ветру, в морок (легкая дымка) - дождь будет, в облако - следующий день выдастся ненастным.

Волна бьет навстречу текучей воде - будет дождь.

Если дождевая туча шумит, будет град и сильный ветер.

Знаменательные события в истории: 31 мая 2020 года

Если кучевые облака к вечеру не рассеиваются, можно ожидать ухудшения погоды-дождя.

Если солнце ложится спать бледным - назавтра будет дождь.

Наступит похолодание, если при ясной, прохладной погоде дым из трубы или от костра идет вверх.

Чибисы с вечера кричат - к ясной погоде.

Дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету, будет летом забота - измучит сухота.

Кукушка закуковала, рябина зацвела, на дубу почки раскрываются - пора сеять лен.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 31 мая, Федотов день, Федот Овсяник, Семь дев.
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